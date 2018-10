La WiFi Alliance semplifica i nomi degli standard wireless: arriva il WiFi 6

Al fine di rendere più facile l'identificazione anche per i meno esperti, la WiFi Alliance ha annunciato un massiccio rebrand per gli standard del WiFi, che saranno noti con le sigle Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6. L'idea alla base di questa decisione è far comprendere in maniera immediata agli utenti il tipo di connettività supportata.

Scompaiono quindi le vecchie sigle 802.11ac e simili, mentre il nuovo standard passa dal precedente 802.11ax al più semplice Wi-Fi 6.

Molto importante il fatto che, come sottolineato nel comunicato stampa diffuso per introdurre WiFi 6, la nuova numerazione è retroattiva e si applica in questo modo:

WiFi 6 identifica i dispositivi che supportano la tecnologia 802.11ax ;

identifica i dispositivi che supportano la tecnologia ; WiFi 5 identifica i dispositivi che supportano la tecnologia 802.11ac ;

identifica i dispositivi che supportano la tecnologia ; WiFi 4 identifica i dispositivi che supportano la tecnologia 802.11n.

Ma non è tutto, perchè proprio per semplificare la vita agli utenti meno esperti, o in generale per non provocare confusione, il consorzio che gestisce lo standard ha introdotto delle nuove icone per ognuno dei tipi di connettività supportata, caratterizzati dal numero 6, 5 e 4 a seconda del sistema.

Parlando della sesta generazione (a questo punto anche noi addetti ai lavori dobbiamo prendere familiarità con la decisione), sono previsti dei miglioramenti importanti, che vanno ad incidere non solo sulla velocità di navigazione ma anche sui dispositivi.

Il WiFi 6 infatti si rivolge principalmente agli ambienti in cui vi è un'alta densità di connessioni e dispositivi connessi, il cui impatto sarà inferiore causando meno congestione della rete, ma è anche previsto un minore consumo di energia.