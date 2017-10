La Zagato IsoRivolta Vision Gran Turismo sarà prodotta veramente

Nasceva come macchina di fantasia, un concept destinato ad esistere esclusivamente nei circuiti di corsa virtuali di. Cambio dei piani: lasarà prodotta realmente. Una macchina per pochi fortunati, ovviamente.

Anzi pochissimi perché il designer italiano, famoso per le sue partnership con Aston Martin, pensa di produrne solo tre, massimo cinque. Questa super car estremamente simile ad una Batmobile monterà un V8 6.2 biturbo della Callaway Cars, con una potenza furiosa di 997 cavalli (unità di misura statunitense), che andranno a spingere un veicolo di appena 1129 Kg. Cambio automatico a 10 marce, per una velocità massima di 365Km/h e uno scatto da zero a cento in appena 2,7 secondi.

Il design è inedito e presenta un lavoro di progettazione meticoloso, ma non mancano citazioni piuttosto evidenti alla IsoRivolta storica: dalla sezione rialzata centrale del cofano alle feritoie che riprendono il look della Grifo seconda serie. Decisamente un sogno che diventa realtà per i fan di Gran Turismo Sport.