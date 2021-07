La7 porta a casa i diritti tv per il calcio femminile: trasmetterà anche la Serie A

Si amplia ulteriormente la copertura televisiva del calcio femminile in Italia. La FIGC ed il Gruppo Cairo Communications infatti hanno siglato un accordo di due anni che porterà al debutto su La7, La7d e sul sito di La7 del calcio femminile.

La TV, nello specifico, trasmetterà la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nelle edizioni 2021/22 e 2022/23. Sui network gli utenti troveranno il campionato che prenderà in via il prossimo 28 Agosto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'accordo siglato prevede la trasmissione in esclusiva in chiaro di una partita per ciascuna giornata di ogni torneo. Nello stesso biennio, inoltre, saranno trasmesse anche le Semifinali e la Finale di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, per un totale di 28 incontri a stagione.

Il network metterà a disposizione degli appassionati un ricco palinsesto composto anche da highlights, approfondimenti e tanto altro, raccontati dagli esperti.

Il calcio femminile negli ultimi anni ha registrato un aumento della popolarità nel nostro paese, e sono sempre di più gli appassionati che seguono ogni settimana le competizioni femminile.

"L’assemblea dei Club di Serie A Femminile ci ha dato mandato di trattare le offerte più concrete giunte per i diritti audiovisivi per le prossime due stagioni sportive. Oltre a ritrovare tutte le partite su l’Ott di TimVision, la grande novità sarà quella di poter vedere una partita per giornata in chiaro su La7, dando così al movimento la possibilità di poter raggiungere sempre più persone e famiglie su tutto il territorio italiano" ha affermato Ludovica Mantovani.

Di recente anche DAZN ha annunciato l'accordo per la trasmissione della Champions League femminile.