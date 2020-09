Questo labirinto ha tre soluzioni. Riesci a risolverle tutte?

Cosa c'è di meglio di mettervi alla prova con un bel gioco di logica? Per questo motivo i rompicapi e i puzzle non sono mai andati "fuori moda" e continuano ancora oggi ad essere discretamente popolari fra grandi e piccini. Oggi, infatti, vi presentiamo un nuovo rompicapo con cui impegnarvi per i prossimi minuti.

In questo labirinto (che troverete in calce all'articolo), ci sono tre percorsi distinti, ciascuno proveniente da un diverso ingresso, che porteano verso al centro. Riuscirete a trovarli tutti? Per sapere la soluzione non dovrete far altro che raggiungere questo indirizzo (cliccando qui) e vi si aprirà un'immagine in cui sarà raffigurata la soluzione del rompicapo proposto oggi.

Il nome labirinto deriva dal nome greco labýrinthos e veniva utilizzato nella mitologia per indicare il labirinto di Cnosso. Nei secoli, questa struttura ha sempre trovato spazio nei luoghi più disparati, nei giardini reali o anche come raffigurazione nei pavimenti della chiesa cristiana (il più antico al mondo è quello sul pavimento della Basilica di San Vitale a Ravenna).

Il matematico svizzero Eulero fu uno dei primi ad analizzare matematicamente queste contorte strutture - gettando le basi della branca della matematica nota come topologia. Negli anni, inoltre, sono stati sviluppati diversi algoritmi di risoluzione dei percorsi dei labirinti: come l'algoritmo random, la regola della destra/sinistra o l'algoritmo di Tremaux. Per l'enigma proposto oggi, però, vi servirà solamente carta e penna (insieme a un pizzico di pazienza).

Anche le cellule riescono a risolvere i labirinti.