In laboratorio coltivati con successo dei follicoli piliferi per la prima volta

Così come riportano i ricercatori della Yokohama National University in Giappone, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, gli esperti sono riusciti a far crescere per la prima volta dei follicoli piliferi in un laboratorio, dando il via a un trattamento rivoluzionario per la caduta dei capelli.

Gli addetti ai lavori affermano di essere stati i pionieri della crescita del follicolo pilifero in vitro, un clamoroso successo dopo decenni di ricerca. Come è stato condotto il tutto? Sono state modificate le strutture delle cellule della pelle dei topi utilizzando un tipo speciale di gel di loro creazione, che ha permesso agli scienziati di riprogrammare le cellule per stimolare la crescita dei capelli.

Il team giapponese ha sviluppato "versioni minuscole e semplici di organi" note come "organoidi" e ha utilizzato il gel per riprogrammarli in modo da imitare i follicoli piliferi. Quest'ultimi sono diventati lunghi fino a tre millimetri durante il mese in cui sono cresciuti, il che era "probabilmente correlato al fatto che il ciclo dei capelli dei topi sia di circa un mese", sostiene Junji Fukada al New Scientist.

Il prossimo passo per il team di scienziati? Lavorare per replicare l'esperimento con le cellule della pelle umana. Così come sottolineano gli esperti, questa scoperta è ancora preliminare e "non curerà la caduta dei capelli" da sola. Tuttavia, "pone le basi affinché qualcuno possa potenzialmente farlo", conclude infine Kairbaan Hodivala-Dilke, esperto di scienze mediche presso la Queen Mary University of London (che non è stato coinvolto nello studio).

Nel frattempo il modo migliore per non farli cadere è quello di non stressarsi.