Lacrime di coccodrillo? No ma le loro orecchie potranno aiutare a combattere la sordità

I problemi di udito colpiscono oltre 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo. Ma non tutti sanno che i coccodrilli, che vivono quasi quanto gli umani potendo superare anche i 70 anni, hanno un buon udito per tutta la vita. Per questo motivo, un gruppo di ricerca dell'Università di Uppsala ha cercato di scoprirne il motivo.

Uno di questi, sicuramente, è che i coccodrilli hanno la capacità di creare nuove cellule ciliate del tutto funzionanti e si spera che, studiando il meccanismo che permette ciò, possa aiutare le persone con problemi di udito.

Helge Rask-Andersen, professore di otologia sperimentale all'Università di Uppsala ed uno degli autori dello studio, ha affermato: "Possiamo vedere che nuove cellule ciliate sembrano formarsi dall'attivazione delle cosiddette cellule di supporto, che sono collegate ai coccodrilli con determinate strutture cellulari e che sembrano mancare negli esseri umani".

"La nostra ipotesi è che i nervi che trasportano gli impulsi dal cervello, chiamati nervi efferenti, innescano quella specifica ricrescita", ha aggiunto il professore sulle pagine di Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Purtroppo, oltre un miliardo di persone soffre di problemi di udito e questo crea notevoli problemi agli individui, riducendo la qualità percepita della vita. La causa più comune di questi deficit sono i recettori nelle orecchie che, una volta che hanno smesso di funzionare, non possono essere rigenerati nell'uomo.

Alcuni animali che non sono mammiferi, invece, come i coccodrilli, nonostante vivano oltre i 70 anni, possono rigenerare rapidamente le cellule ciliate delle orecchie se sono danneggiate, garantendo loro un buon udito per tutta la vita.

Studiando quindi l'orecchio di questi Loricati, è stato scoperto che al loro interno vengono secrete piccole particelle cellulari che assomigliano ad esosomi, che possono secernere enzimi che si rompono o formano la membrana contro la quale le ciglia sfregano quando entra il suono nell'orecchio .

Questi esosomi formano poi piccoli alveoli, o cavità, che facilitano la piegatura delle ciglia quando le vibrazioni del suono raggiungono l'orecchio.

Helge Rask-Andersen ha aggiunto: "Un'ipotesi è che questo aumenti la sensibilità al suono e, di conseguenza, l'udito migliori. La nostra speranza è di imparare come i coccodrilli rigenerano le loro cellule ciliate e di poterlo eventualmente utilizzare, in futuro, sulle persone con problemi di udito".

