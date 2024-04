Ladri in fuga con questa videocamera di sorveglianza con pannello solare!

BEENOCAM 8X Zoom 4K Telecamera Wi-Fi Esterno è ciò che ci vuole per trasformare la tua casa in un bunker inespugnabile, anche di notte, grazie alla visione chiara che riproducerà sul tuo smartphone. Non avrai bisogno di un tecnico per installarla, visto che è di facile installazione. Prendila ora con il 5% di sconto, pagandola solo 48,85 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Questa telecamera di sorveglianza riproduce immagini e video 4K (2560 x 1440) ad alta definizione, 8MP, che sono più nitide durante il giorno e la notte rispetto ad altre telecamere di sicurezza 1080p.

Puoi optare tra 3 modalità di visione notturna: il sensore CMOS integrato e la luce infrarossa rilevano automaticamente la luce ambientale e passano così in modo automatico alla modalità di visione notturna a colori.

Utilizza un pannello solare e una batteria ricaricabile da 10000 mAh, fornendo un alimentatore ininterrotto 365 giorni. La doppia antenna 5dBi migliorata assicura WiFi più stabile e più forte.

Grazie ai sensori PIR avanzati e monitoraggio esterno della fotocamera, è possibile rilevare il movimento umano, inviare notifiche di allarme in tempo reale ai telefoni cellulari e far scattare allarmi che mettano in fuga i ladri.

I dati vengono registrati su una scheda micro SD da 128 GB e criptati e sicuri nel cloud.

Comodissimo audio bidirezionale per comunicare con chi bussa al campanello quando non sei in casa e impermeabilità certificata IP66.

