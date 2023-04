I ladri di iPhone hanno trovato un altro modo per svuotare i conti degli utenti: occhio!

Un articolo pubblicato dal Wall Street Journal, e ripreso anche dal Business Insider, si sofferma su una triste moda che si sta facendo largo tra i ladri di iPhone e che porta anche all’addebito di importanti si eomme sulle carte associate all’Apple ID.

A quanto pare, i ladri starebbero sfruttando la funzione di sicurezza legata agli Apple ID nota come “chiave di ripristino”, che può essere attivata in maniera opzionale e rende quasi impossibile per gli utenti accedere ai propri account. Come si legge nella documentazione ufficiale, la chiave di ripristino è composta da un codice di 28 caratteri che viene generato casualmente e che si può usare per reimpostare la password e riottenere l’accesso all’Apple ID: il colosso di Cupertino consiglia di conservarla con i familiari in varie copie in quanto se viene persa è praticamente impossibile recuperare l’accesso al profilo dal momento che - se attivata la relativa impostazione - viene richiesta per riottenere il controllo dell’ID.

I ladri che sfruttano tale opzione prendono di mira le loro vittime osservandole mentre inseriscono il codice di sblocco dell’iPhone. Solo successivamente procedono col furto dell’iPhone.

Una volta ottenuto il controllo dello smartphone, attivano l’opzione tramite le impostazioni dell’Apple ID o ne generano una nuova: in questo modo per i vecchi utenti è impossibile effettuare il recupero.

In un articolo pubblicato dal Business Insider un utente afferma che i ladri del suo iPhone hanno generato transizioni sulla carta associata all’Apple ID per 10mila Dollari. Un’altra vittima ha ricevuto addebiti per 1.633 Dollari dopo il furto del suo iPad.

Greg Frasca ha spiegato al WSJ che è stato disconnesso dal suo account ad ottobre ed ha detto ad Apple che è disposto a volare dalla Florida al quartier generale della California per dimostrare la sua identità di persona o scrivere un assegno di $ 10.000 per riavere il conto.

In entrambi i casi, i ladri avevano anche modificato le password dell’Apple ID ed abilitato la chiave di ripristino.

Come fare quindi per proteggersi? Un rappresentante di Apple alla CNN ha affermato che è consigliabile utilizzare il Face ID o Touch ID quando si è in luoghi affollati, oltre che impostare password alfanumeriche più lunghe.