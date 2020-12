Ladri di pacchi? Ex ingegnere NASA prepara una sofisticata 'trappola'

Purtroppo i ladri di pacchi esistono e sono un problema non di poco conto. Mark Rober, ex ingegnere della NASA, ha voluto ironizzare un po' sull'argomento, mostrando al pubblico la possibilità di utilizzare una sofisticata "trappola" per dare un bel po' di filo da torcere ai malintenzionati. Signore e signori, ecco la "Glitterbomb".

La "tecnica" utilizzata da Rober per stanare e probabilmente non far più tornare i ladri è quella di posizionare un pacco in bella vista, una sorta di "esca", al di fuori della propria abitazione o in qualche altro luogo "pubblico". Peccato che questo pacco non contenga oggetti ordinati online, bensì dei glitter che sporcano completamente il malintenzionato. Ovviamente, non mancano degli altoparlanti che riproducono dei suoni e un timer. Quasi dimenticavamo: c'è anche uno spray non esattamente di buon gusto e chiaramente il ladro viene filmato.

Insomma, nel caso vengano rubate, queste "Glitterbomb" possono fare una bella "sorpresa" ai malintenzionati. In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che avevamo già trattato l'invenzione di Rober su queste pagine nel 2018. Tuttavia, in quel caso si trattava della prima versione della "Glitterbomb", mentre ora siamo arrivati alla terza generazione.

Ricordiamo che, a quanto pare, tutto è partito nel 2018, quando Rober avrebbe subito un furto di un pacco lasciato davanti a casa sua. In quel caso, la polizia avrebbe detto all'ingegnere di non sprecare soldi per un caso di questo tipo. Proprio per questo motivo sarebbe nata la "Glitterbomb".