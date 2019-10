Lady Gaga su Twitter: 'Cos'è Fortnite?'. Pronta la risposta di Ninja

Evidentemente l'onda lunga del buco nero di Fortnite è arrivata anche alle orecchie (e gli occhi) di Lady Gaga. La popstar, con un tweet apparentemente innocente, ha scatenato il panico tra i fan chiedendo ai followers "cos'è fortnight", ovviamente riferendosi al free to play di Epic Games.

Non sappiamo se Gaga abbia scritto volutamente male il nome o meno, ma non si è fatta attendere la risposta di Ninja, il popolare streamer che di recente ha abbandonato Twitch per passare a Mixer, il quale giocando con il nome di una canzone di Gaga ha invitato la cantante a "chiamarmi sul telefono. Ti darò un milione di ragione per giocare. Io e te" ("Call me on the Telephone. I'll give you a Million Reasons to play. You and I").

Il tweet di Gaga, che è senza dubbio una delle personalità della cultura pop più famose ed in vista, dimostra ancora una volta come la popolarità di Fortnite sia aumentata in maniera esponenziale, soprattutto grazie al buco nero dell'ultimo fine settimana che come abbiamo avuto modo di raccontare ha fatto schizzare verso l'alto le ricerche su Pornhub.

La mossa di Epic Games, che ha tenuto in ansia milioni di spettatori per il weekend, si è dimostrata vincente.