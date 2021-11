Il Laetiporus sulfurei, il fungo che ha un sapore simile al pollo o all'aragosta

Senza alcun dubbio il "sapore di pollo" è diventato quasi un cliché per descrivere alcuni cibi, ma secondo coloro che lo hanno assaggiato il fungo Laetiporus sulphureus potrebbe avere davvero un sapore di pollo (mentre per altri il sapore ricorda vagamente il granchio o l'aragosta).

Viene chiamato con il nome di mushroom chicken e rooster comb, molto probabilmente a causa dell'aspetto che può ricordare il piumaggio e la cresta del pollame (o anche il sapore stesso). Il fungo venne descritto per la prima volta come "Boletus sulfurei" dal micologo francese Pierre Bulliard nel 1789.

Questi funghi crescono per la maggior parte sopra delle querce, vive o in decomposizione, e possono pesare fino a 45 chilogrammi. Coloro che hanno cucinato e mangiato l'alimento lo descrivono "vagamente somigliante" al sapore di pollo, granchio o di aragosta ed è anche ricco di proteine ​​(circa 14 grammi per 100 grammi).

Perfino la consistenza ricorda la carne di pollo, ma sebbene sia considerato una prelibatezza in alcune parti del mondo, in paesi come la Germania e alcune regioni degli Stati Uniti, il Laetiporus viene visto come un parassita, poiché provoca monilia (o marciume bruno), ovvero un tipo di decomposizione degli alberi da frutto.

Ci sono diverse specie di Laetiporus in diversi parti del Nord America, e alcune di queste possono causare avvelenamento. Mentre è vero che mangiare funghi possa essere un toccasana per l'organismo, e che ogni forma di vita dipende proprio dai funghi, affidatevi sempre a dei professionisti per mangiarli.