Questo laghetto in un campo da golf nasconde delle creature fameliche

Un recente studio della Ruhr Universuty Bochum in Germania ha stabilito che gli squali toro possono vivere in ambienti acquatici a bassa salinità. Secondo l’autore della ricerca, l’incontrovertibile prova dell’adattabilità di questi animali sarebbe nascosta nel piccolo laghetto di un campo da golf in Australia.

Dopo avervi raccontato dell’assurda storia dei pipistrelli incendiari, torniamo a parlare di animali in posti strani spostandoci dagli USA a Brisbane, nell’Australia Orientale.

Tutto ebbe inizio nel 1996, quando una devastante inondazione colpì la East Coast Australiana. La furia dell’acqua era implacabile, tanto da trascinare sei giovani squali toro da un fiume fino a un campo da golf poco lontano. Quando finalmente l’acqua si ritirò, gli squali si trovarono bloccati all’interno di un laghetto vicino alla quattordicesima buca.

La maggior parte degli squali marini morirebbe in un ambiente di acqua dolce ma gli squali toro sono diversi. Questi pesci sono dotati di reni e ghiandole speciali che gli permettono di riciclare e trattenere il sale all’interno del corpo.

Il nuovo studio dimostra che gli squali toro possono addirittura trascorrere una vita intera all’interno di uno specchio di acqua dolce. Gli squali di Brisbane hanno trascorso ben 17 anni nel lago, nutrendosi di pesci e di occasionali prelibatezze fornite dal personale del golf club. Tuttavia, il fatto che gli squali non si siano accoppiati testimonia che questa specie preferisce comunque riprodursi in ambienti più salati.

L’episodio è un chiaro esempio di quello che succede in acqua durante una tempesta. Inondazioni come quelle che hanno portato gli squali nel golf club stanno diventando sempre più comuni e molti animali non esattamente amichevoli potrebbero finire confinati in laghi, lagune e stagni.

Quindi, anche se è molto improbabile che possiate incontrare uno squalo toro nella vostra piscina locale, l’autore dello studio raccomanda di evitare gli specchi d'acqua recentemente colpiti da inondazioni.