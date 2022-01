I laghi nascosti su Marte potrebbero non avere acqua liquida, bensì roccia vulcanica

Nel luglio 2021 nuove ricerche hanno mostrato che i laghi su Marte potrebbero avere argilla congelata e non acqua, una scoperta che ha cambiato quasi completamente le teorie sulla presenza di sacche di acqua liquida sul pianeta rosso. Ebbene, altri studi confermerebbero non solo l’argilla, ma anche la presenza di roccia vulcanica.

L’analisi pubblicata dal planetologo Cyril Grima e colleghi dell’Institute for Geophysics dell'Università del Texas ha riguardato i segnali radar rimbalzati appena sotto la superficie del pianeta, i quali hanno rilevato macchie di qualcosa di altamente riflettente a circa 1,4 chilometri sotto il ghiaccio. Inizialmente si pensava si trattasse di una rete di laghi sotterranei, ma lo stesso Grima ha osservato che “affinché l'acqua sia sostenuta così vicino alla superficie, è necessario che sia un ambiente molto salato con una forte fonte di calore generata localmente, ma ciò non corrisponde a ciò che sappiamo di questa regione”.

In altre parole, non si tratta di acqua. Con un approccio diverso, simulando la rimozione di una calotta glaciale virtuale sull’intero pianeta, il team dell’università texana ha infine osservato che le macchie riflettenti in realtà sono argilla congelata e roccia vulcanica, ricca di metalli come il ferro.

Lo scienziato planetario Isaac Smith della York University in Canada, il quale condusse proprio lo studio citato in apertura, ha affermato in merito a questo studio: “Penso che la bellezza della scoperta di Grima sia che mentre abbatte l'idea che oggi potrebbe esserci acqua liquida sotto il polo sud del pianeta, ci fornisce anche luoghi davvero precisi dove andare alla ricerca di prove di antichi laghi e letti di fiumi, testando ipotesi su un'essiccazione più ampia del clima di Marte nel corso di miliardi di anni”.

Ora il focus sarà su nuove analisi dei dati ed esplorazioni future del pianeta, a ricerca di risposte più concrete.

Nel mentre, di recente su Marte sono state trovate misteriose rocce viola.