Uno dei laghi più strani del mondo può essere attraversato a piedi

Esistono molti strani laghi al mondo: da quello killer (sì, avete letto bene) a quello che può essere trovato a Trinidad e Tobago nei Caraibi. Quest'ultimo è il Pitch Lake, dove le sue "acque" - piene di una bizzarra vita microbiotica - hanno una consistenza così peculiare che è possibile attraversarlo a piedi.

Con una grandezza di 40 ettari e una profondità di 76 metri, il lago ha al suo interno milioni di tonnellate di pece, rendendolo il deposito naturale di questo tipo di materiale più grande al mondo. Poiché si trova sopra l'intersezione di due faglie geologiche della Terra, gli scienziati pensano che il Pitch Lake sia emerso molte migliaia di anni fa, quando le linee di faglia sottostanti si sono divise, facendo emergere in superficie questa forma di petrolio altamente viscosa.

L'abbondanza di questo materiale permette alle persone di camminarci sopra e attraversarlo senza problemi... in alcuni punti. In altre zone, meno solide, c'è il rischio di affondare lentamente in modo simile alle sabbie mobili. Inoltre, la diversità microbica è unica rispetto alle altre comunità analizzate in altri ambienti ricchi di idrocarburi: "oltre a scoprire un gruppo di specie mai viste prima, le comunità microbiche che vivono qui sono risultate diverse e composte da lignaggi profondamente ramificati di batteri e archei coesistenti".

In passato la pece del lago veniva esportata in tutto il mondo mentre oggi, nonostante la pozza venga ancora utilizzata per l'estrazione del materiale, le operazioni sono controllate dalla società statale Lake Asphalt di Trinidad e Tobago, poiché il Pitch Lake attira migliaia di turisti ogni anno da ogni angolo del globo.

A proposito: a causa delle qualità infiammabili del petrolio, si sconsiglia caldamente di fumare.