In questo lago accade un fenomeno molto 'strano': da dove vengono queste bolle?

Sapevate dell'esistenza di un lago ghiacciato sul quale è possibile osservare delle grandi bolle d'aria? Dopo aver esplorato le profondità del lago più profondo e antico del mondo, vi sembrerà di essere letteralmente su un altro pianeta.

Si tratta del lago Abraham in Canada, un bacino artificiale situato sul fiume North Saskatchewan, nella regione occidentale di Alberta. Fu creato nello specifico nel 1972 a seguito della costruzione della diga di Bighorn, diga che prende il nome da un noto abitante della valle del XIX secolo.

Questo presenta una superficie di 53.7 km² e una lunghezza di 32 km, tuttavia, la sua particolarità è un fenomeno del tutto naturale che avviene tra le due splendide, limpide e fredde acque. Similmente alle bolle ghiacciate sotto il Lago Bianco in Svizzera, sotto lo strato di ghiaccio si osservano delle grandi bolle d'aria definite dagli esperti "ice bubbles" o "frozen bubbles", che si formano a seguito di emissioni di gas metano.

Stiamo parlando di un tanto insolito quanto straordinario fenomeno, che ha reso il lago famosissimo tra i fotografi. Fra questi, c'è ad esempio Fikret Onal che spiega nel dettaglio il singolare evento: "Gas metano rilasciato dal fondo del lago viene congelato una volta che si avvicina abbastanza alla superficie e le bolle continuano a impilarsi una sotto all’altra man mano che il clima diventa sempre più freddo durante la stagione invernale."

Il risultato? Un panorama surreale dato dalle tantissime bolle intrappolate sotto lo strato di ghiaccio, come infatti afferma il fotografo paesaggista: "Non era la prima volta che camminavo su un lago ghiacciato, ma di certo il lago ghiacciato di Abraham mi ha fatto sentire, per la prima volta, completamente a disagio." Questo è ancora un ulteriore esempio di quali grandi spettacoli possa ancora regalarci la natura.