Nel lago più antico e profondo del mondo ci sono dei pesci cannibali

Nella Siberia sud-orientale è possibile trovare un lago che detiene un duplice primato: è il più antico (esiste da 25 milioni di anni) e anche il più profondo del mondo (con ben 1.700 metri). Ospita circa il 20% delle riserve di acqua dolce non congelate della Terra e al suo interno possono essere anche trovate delle creature cannibali.

Nonostante sia ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio per cinque mesi all'anno, l'ecosistema al suo interno è davvero ricco e complesso: si stima che l'80% delle piante e degli animali che abitano le acque non si trovino in nessun'altra parte del pianeta.

Il lago è anche famoso per gli anelli di ghiaccio che compaiono durante i mesi invernali così grandi che possono essere visti perfino dallo spazio. Una ricerca ha anche esaminato quello che si trova sul fondo dello specchio d'acqua, e gli scienziati hanno trovato grandi quantità di batteri insieme a spugne, patelle e pesci. Una volta si pensava anche che laggiù ci fosse un drago chiamato Lusud-Khan, ma nonostante non ci sia traccia, è possibile lo stesso trovare specie altrettanto feroci.

Stiamo parlando del pesce golomyankas, creature senza squame con corpi traslucidi che possono diventare fino a circa 21 centimetri di grandezza. Attualmente ci sono due specie nel genere Comephorus che popolano il lago: il C. baikalensis e C. dybowski. Oltre ad essere i pesci d'acqua dolce più abissali del mondo, sono anche cannibali e non si fanno scrupoli a cibarsi dei propri piccoli come parte di una dieta composta da placton, anfipodi e larve.