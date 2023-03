Questo lago si è appena ribaltato, ecco cos'è successo e cosa significa

I laghi possono avere delle caratteristiche inusuali. A parte quello killer che ha ucciso migliaia di persone, alle volte - più comunemente - potrebbero capovolgersi. Eventi del genere possono verificarsi episodicamente ogni anno e sono fenomeni naturali e normali che hanno anche un vantaggio per gli animali che vivono all'interno delle acque.

Quando si verifica un evento del genere, si avrà infatti un nuovo flusso di ossigeno e di sostanze nutritive. L'avvenimento si è verificato recentemente nel lago Tahoe e il capovolgimento è stato facilitato dal vento, quando gli strati sono diventati un mix uniforme.

L'evento è iniziato in autunno. Qui l'acqua superficiale ha iniziata a raffreddarsi e affondare sempre di più man mano che le stagioni avanzavano verso l'inverno. L'1 febbraio la miscelazione si era estesa a una profondità di 150 metri, ma poco più di un mese dopo, il 3 marzo, l'intero specchio d'acqua si era capovolto.

Il capovolgimento si verifica ogni anno, ma non sempre si completa a 360° perché è necessaria la giusta combinazione di temperature dell'aria e del vento per far sì che la miscelazione avvenga dall'alto verso il basso. Quello verificatosi di recente è motivo di festeggiamenti da parte degli addetti ai lavori, poiché creerà le migliori condizioni per piante e animali acquatici ridistribuendo i nutrienti, ossigeno e manterrà fresco il fondo di fronte al riscaldamento geotermico.

A proposito, ecco a voi il lago Baikal, il più profondo e più grande del mondo.