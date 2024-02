E se questo lago custodisse i segreti sull'origine della vita?

Situato nella Columbia Britannica, in Canada, il lago Last Chance Lake si distingue per le sue eccezionali concentrazioni di fosfato, elemento cruciale per la formazione di molecole biologiche come RNA, DNA e ATP. Perché è importante? Perché offre spunti intriganti su come la vita potrebbe aver avuto inizio sulla Terra.

Forse è un caso che uno degli organismi più antichi al mondo sia stato trovato in California, relativamente vicino al Last Chance Lake, o forse no. Ma quello che è certo è che un nuovo studio condotto in Canada potrebbe riaccendere l'attenzione su una visione una volta relegata ai margini della speculazione scientifica. David Catling, professore di geoscienze presso l'Università di Washington ha identificato Last Chance Lake come un sito di particolare interesse.

Le condizioni particolari di Last Chance Lake, influenzate dalla roccia vulcanica e da un clima arido, potrebbero aver favorito l'emergere della vita sulla Terra. Nello specifico, la concentrazione di fosfato unita alla presenza di dolomite potrebbero fornire un modello naturale per comprendere meglio le condizioni favorevoli per l'origine della vita miliardi di anni fa.

La scoperta rafforza quindi l'ipotesi degli "Small Warm Ponds" (o "Piccoli laghi caldi") di Charles Darwin proposta nel 1871: questa descriveva l'alta possibilità che la vita nell'Universo potesse aver avuto origine a partire da tali laghi primordiali ricchi di nutrienti e sorgenti termali, attraverso reazioni chimiche spontanee tra molecole essenziali organiche.

Ma c'è di più: comprendere l'origine della vita terrestre in contesti come quello del Last Chance Lake potrebbe aiutare la ricerca di forme di vita extraterrestri. Se la vita ha avuto origine in ambienti lacustri terrestri, cosa potrebbe bloccare la nascita in ambienti ostili come quelli oltre la Terra?