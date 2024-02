Questo lago a forma di cuore sembra romantico, ma ha una storia oscura

Incastonato tra i paesaggi mozzafiato dello stato di Washington, lo Spirit Lake si distingue per la sua insolita forma di cuore, un fenomeno naturale che sfida l'immaginazione e sembra evocare scene da una cartolina di San Valentino. Tuttavia, dietro la sua affascinante bellezza si cela un passato turbolento e una storia di rinascita.

Un tempo, questo idilliaco lago era il ritrovo prediletto di turisti e amanti della natura, che affollavano le sue acque per nuotare, navigare e pescare, approfittando delle strutture ricettive che ne costeggiavano le rive. La sua forma, simile alla metà superiore di un cuore, era caratterizzata da due bracci est e ovest uniti da un sottile corridoio d'acqua.

La tranquillità dello Spirit Lake fu però infranta il 18 maggio 1980, quando la vicina montagna di St. Helens eruttò con violenza, segnando il destino del lago e della regione circostante. L'eruzione provocò un innalzamento del livello dell'acqua di quasi 60 metri e un'imponente frana di detriti che spazzò via tutto ciò che si trovava sul suo cammino, modificando per sempre la morfologia del lago.

Con il tempo, le acque hanno lentamente riconquistato il loro spazio, depositandosi sopra i detriti e dando vita al lago a forma di cuore che oggi ammiriamo. La superficie dello Spirit Lake ospita ora una distesa di tronchi galleggianti, testimoni silenziosi della catastrofe naturale che ha riscritto la storia di questo luogo (a volte le eruzioni creano cuori, altre volte isole).

L'accesso al lago è ora limitato, con divieto di pesca e nuoto, ma è stato allestito un punto di osservazione per permettere ai visitatori di contemplare questa meraviglia naturale, trasformatasi in un laboratorio a cielo aperto per lo studio della rigenerazione degli ecosistemi post-eruzione vulcanica.