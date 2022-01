Questo lago incredibilmente mortale può mostrarci com'è sopravvissuta la vita su Marte

La ricerca della vita su Marte continua senza sosta. Supposizioni, studi, negazioni e speranze vengono enunciate continuamente dagli scienziati, ma per adesso una cosa sola è certa: la vita sul Pianeta Rosso non è ancora stata trovata. Tuttavia, esistono luoghi sulla Terra che potrebbero mostrarci come possa sopravvivere la vita su Marte.

Il protagonista del nuovo studio è "Laguna Caliente", un lago caldo, tossico e acido all'interno del cratere vulcanico di Poás in Costa Rica che ricrea le possibili condizioni del "cugino" del nostro pianeta, quando Marte era più giovane, umido e vulcanicamente più attivo di oggi.

"All'interno di questo lago vulcanico abbiamo rilevato solo pochissimi tipi di microrganismi, ma una potenziale moltitudine di modi in cui possono sopravvivere", ha affermato l'astrobiologo Justin Wang dell'Università del Colorado Boulder. Laguna Caliente è uno dei laghi più acidi del mondo, con uno strato di zolfo liquido che spesso genera piogge e nebbie acide locali.

Potreste pensare che le condizioni non permettano alla vita di prosperare, ma nel 2013 un gruppo di ricerca ha scoperto che nel lago sopravvive una singola specie di microbo, del genere Acidiphilium, che vive in ambiente acidi con geni appositi che gli permettono di farlo. Poiché nel 2017 il vulcano Poàs ha eruttato, c'erano possibilità che la vita nel lago scomparisse... ma non è stato così.

La scoperta ha sbalordito gli esperti: non solo l'Acidiphilium era ancora presente, ma c'era anche un piccolo numero di altre specie microbiche. Le creature presenti non solo riuscivano a resistere all'acidità dello specchio d'acqua, ma anche al calore che potrebbe raggiungere temperature di ebollizione.

All'interno di questi ambienti idrotermali si possono trovare creature che non si affidano alla luce solare per sopravvivere, ma sfruttano le reazioni chimiche per produrre energia (nel fondo del mare esistono perfino organismi che respirano veleno). Potrebbero quindi esistere (o essere esistite) creature del genere in altri luoghi lontani dal Sistema Solare, o anche al suo interno, come le lune di ghiaccio di Saturno e Giove.

La vita su Marte è probabile che sia esistita, addirittura potrebbe esistere in questo momento nel sottosuolo, ma per adesso la scienza non può dare una risposta definitiva.