Il lago 'killer' Kivu: che potrebbe uccidere da un momento all'altro milioni di persone

Come può un lago essere protagonista di numerosi omicidi? Vi abbiamo già parlato sulle nostre pagine dei famigerati "laghi killer" e per quanto assurdo possa sembrare, questi specchi d'acqua hanno già fatto numerose morti in passato. Uno di questi si trova tra il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo: il lago Kivu.

All'interno di questo lago, migliaia di anni di attività vulcanica hanno causato la dissoluzione di un massiccio accumulo di metano e anidride carbonica nelle sue profondità, talmente tanto da rivelarsi incredibilmente distruttivo (e mortale) nel raro caso in cui questi gas siano rilasciati.

Se innescata, infatti, l'eruzione - chiamata "eruzione di tipo limnico" - provocherebbe "una grande esplosione di gas dalle acque profonde alla superficie". L'evento creerebbe una grande nuvola di gas tossica che metterebbe a rischio la vita di milioni di persone, secondo quanto affermato da Francois Darchambeau, responsabile ambientale di KivuWatt, una società che estrae gas dalle acque del lago per produrre elettricità.

"Questo è quello che chiamiamo un lago killer", ha dichiarato all'AFP il limnologo. Esistono solo tre di questi laghi nel mondo: Kivu, e i laghi Nyos e Monoun nel nord-ovest del Camerun. Quelli del Camerun hanno subito queste eruzioni limniche negli anni '80, uccidendo - nel suo evento più grande - più di 1.700 persone.

Tuttavia, i laghi Nyos e Monoun si trovano all'interno di una zona rurale, mentre circa 2 milioni di persone sarebbero "a rischio" di morte nel caso del Kivu. I timori si sono risvegliati quando il Nyiragongo, un vulcano attivo a nord del Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, è diventato attivo all'inizio del 2021.

Attualmente c'è una centrale elettrica nel lago - appunto, KivuWatt - che produce circa il 30% dell'elettricità annuale consumata nella nazione dell'Africa orientale. Se dovesse "spegnersi" a causa di un allarme legato al gas dal lago, ci sarebbero gravi problemi elettrici sul territorio.

A proposito, sapete qual è la differenza tra un lago e uno stagno?