Questo lago in Messico ospita le forme di vita sottomarine più antiche del mondo

Il Lago Bacalar è un luogo molto visitato e famoso in Messico. Ogni anno tantissimi turisti si ritrovano sulle sponde dello specchio d'acqua per osservare le bellezze naturali del posto... tuttavia molti non sanno che nel fondo del lago possiamo trovare la vita più antica del pianeta sotto forma di stromatoliti.

Le stromatoliti sembrano rocce, ma in realtà sono esseri viventi. I sedimenti si stratificano millimetro per millimetro, con l'ausilio di organismi fotosintetizzatori chiamati cianobatteri. Stiamo parlando, insomma, di una sorta di fossile vivente che precede gli umani, i dinosauri e persino le piante. Purtroppo, però, queste forme di vita non se la stanno passando bene.

Claudio Del Valle, una guida turistica locale, afferma che questi fossili si trovano sotto una grave minaccia di distruzione. Luisa Falcón, ecologa microbica presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico a Merida, afferma anche che nell'ultimo decennio il lago Bacalar si sta dirigendo verso un disastro ecologico.

Nel novembre 2015, infatti, l'agenzia federale per la protezione ambientale del Messico ha emesso un avviso di inquinamento per il lago. Le stromatoliti, che risalgono a circa 3,5 miliardi di anni, rendono la popolazione di Bacalar la più antica forma di vita sottomarina sulla Terra, ha dichiarato Falcón. Queste strutture fossili sono molto importanti perché possono darci informazioni importanti come la temperatura o la composizione geochimica dell'acqua milioni di anni fa.