Una volta il lago più grande del mondo era più vasto del Mar Mediterraneo

Sappiamo che la geologia della Terra è cambiata moltissima durante la sua esistenza. Pensate, infatti, che qualche milione di anni fa è esistito il mar Paratetide o Sarmatico, il più grande lago mai esistito e copriva un'area davvero enorme.

Stiamo parlando infatti di una superficie di 2,8 milioni di chilometri quadrati che si estendeva dall'odierna Austria al Turkmenistan (ecco quello più profondo del mondo invece). Questo "contenitore" si è formato attraverso il sollevamento delle cinture orogeniche nelle Alpi e nei Carpazi, causando la formazione di un bacino con un collegamento meridionale al Mar Mediterraneo (non è nato come "lago", ma come mare).

Circa 12 milioni di anni fa, però, una collisione tra le placche tettoniche africana ed europea ha causato l'interruzione di questa connessione, facendo riclassificare il Paratethys - appunto - come lago. Quest'ultimo conteneva 1,77 milioni di chilometri cubi di acqua, ovvero circa 10 volte di più di tutti i laghi di oggi e con una superficie più ampia del Mar Mediterraneo (che aveva però 3,75 milioni di chilometri cubi di acqua).

Le sue acque erano sensibilmente meno profonde e il vapore acqueo creato dal lago ha contribuito a ridurre il gradiente termico tra le stagioni, favorendo un clima stagionale molto più stabile. Il Paratetide iniziò a scomparire a causa di un periodo di grande siccità chiamato "Great Khersonian Drying" che ha visto il livello dell'acqua scendere di circa 250 metri, facendo perdere il 70% della sua superficie e il 30% del suo volume, riducendolo alle dimensioni dell'odierno Mar Nero.

La sua scomparsa ha creato però tre elementi che esistono anche oggi: il Mar Nero, il Mar Caspio (il più grande specchio d'acqua interno del mondo) e il Lago d'Aral. A proposito, sapete che a volte i laghi si possono ribaltare?