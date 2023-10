Questo lago è diventato rosa e ha spaventato la gente del luogo

Le meraviglie della natura non cessano mai di stupirci, e questa volta è il turno delle paludi di Boondall, a Brisbane, Australia, che si sono trasformate in un sorprendente specchio d'acqua rosa. Immaginate di passeggiare lungo le rive e di imbattervi in un paesaggio che sembra uscito da un film di fantascienza.

Bando alle ciance: cosa ha causato questo fenomeno straordinario? Inizialmente, si era pensato che la causa potesse essere l'inquinamento, ma ora la teoria predominante punta il dito verso un'esplosione algale, favorita dalle alte temperature e dalla scarsa pioggia. Queste alghe, spinte da una leggera brezza, si sono concentrate in un'area specifica, regalandoci questo spettacolo cromatico. Ma l'Australia non è nuova a fenomeni di questo tipo.

Infatti, il famoso Lago Hillier è noto per le sue acque permanentemente rosa. La ricerca ha dimostrato che la colorazione di questi luoghi è dovuta a una combinazione di microorganismi, tra cui alghe, batteri e virus, che producono pigmenti. Questi microorganismi, presenti in ambienti ad alta salinità, contengono carotenoidi che possono variare nel colore dal blu all'arancione al rosso.

Insomma, nessuno strano mistero irrisolto, poiché dietro c'è una spiegazione scientifica affascinante. Non è la prima volta che si verifica qualcosa del genere (anche se non per gli stessi motivi), come il lago rosso d'Averno a Napoli o persino il "bagliore rosso" osservato nel mare.