Sotto questo lago è stato scoperto un gigantesco deposito di litio

Nelle profondità del Salton Sea, il più grande lago della California, giace una sorprendente ricchezza: 18 milioni di tonnellate di "oro bianco". Parliamo del litio, un metallo definito cruciale per la rivoluzione verde, essenziale nella produzione di batterie per veicoli elettrici e sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile.

Un recente rapporto di ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory, finanziato dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, ha messo in luce il potenziale minerario della salamoia supercalda situata sotto l'estremità meridionale del lago, come riportato dal Los Angeles Times.

Il Salton Sea, nonostante sia il lago più grande della California, è noto anche per essere il più inquinato, trasformandosi rapidamente in polvere tossica. Un tempo popolare meta turistica, questo corpo d'acqua interno è stato creato accidentalmente all'inizio del XX secolo, quando i canali di irrigazione del fiume Colorado strariparono, allagando la valle.

Da allora, ha ricevuto l'acqua di scolo agricolo dalle valli Imperial e Coachella, e il suo odore di uova è dovuto ai livelli elevati di idrogeno solforato nelle acque in diminuzione. Nonostante i suoi difetti, il Salton Sea potrebbe rappresentare una grande opportunità per avanzare verso tecnologie di produzione energetica che contribuirebbero a mitigare l'impatto della crisi climatica in corso.

Tuttavia, non è una soluzione immediata, poiché ci sono molte considerazioni da stabilire, come il tempo necessario per rifornire le riserve di litio prima di iniziare a considerarne l'estrazione. La sfida ora è capire come estrarre il litio in modo utilizzabile, redditizio e non troppo dannoso per l'ambiente.

