Un lago della Spagna diventa una persona per essere difeso da chi inquina

In California le api sono state considerate pesci per essere preservate, mentre adesso la laguna di Mar Menor, sulla costa sud-orientale della Spagna, ha ottenuto lo status di "persona" dal Senato di Madrid per intraprendere un'azione legale a favore dell'ecosistema, minacciato da numerosi inquinatori.

La legge in questione, prima in Europa a conferire tali diritti a un paesaggio naturale, è arrivata dopo che i cittadini hanno raccolto più di 640.000 firme. Mar Menor, la più grande laguna di acqua salata d'Europa, ha subito danni significativi negli ultimi anni a causa del deflusso agricolo delle fattorie nelle vicinanze.

Molti animali presenti all'interno dello specchio d'acqua sono stati spazzati via e chi rimane è in grave difficoltà. Come una persona, l'ecosistema sarà ora rappresentato da un comitato che fungerà da tutore legale. Questo comitato può citare in giudizio coloro che minacciano i diritti fondamentali della laguna e intraprendere anche azioni legali per suo conto.

Diversi gruppi ambientalisti si stanno occupando della pulizia dell'ambiente circostante e, fino al momento in cui stiamo scrivendo, hanno rimosso circa 19.000 tonnellate di alghe. Insomma, questa è sicuramente una splendida notizia per l'ambiente, ma è davvero incredibile che per difendere la natura si debbano trovare certi escamotage legali.

La preservazione di certi paesaggi dovrebbe essere un vero e proprio diritto, nonché legge, per evitare il deterioramento del paesaggio naturale circostante.