Questa laguna ha assunto un colore rosa brillante, e il motivo non vi piacerà

Nell'estremo sud dell'Argentina, una laguna ha subìto un improvviso viraggio di colore, trasformandosi in uno specchio d'acqua rosa brillante. Sebbene il fenomeno sia suggestivo alla vista, in realtà la causa potrebbe essere più preoccupante del previsto.

La spiacevole protagonista di oggi è la Laguna di Corfo, situata nella Patagonia meridionale, in Argentina, ed è diventata rosa brillante durante il fine settimana appena conclusosi. Sebbene questo fenomeno sia stato osservato in altri specchi d'acqua del mondo (dimostrandosi come un processo naturale), questa volta abbiamo a che fare con quanto di peggio si possa immaginare: l'inquinamento chimico.

Esperti ed attivisti hanno subito concordato su chi fosse il principale colpevole di questo anomalo viraggio di colore, incolpando l'eccessivo reflusso di sostanze chimiche industriali, utilizzate per conservare i gamberi d'esportazione.

Il colore così insolito è causato dal solfito di sodio, un prodotto antibatterico adoperato principalmente nelle industrie ittiche, i cui rifiuti sono spesso riversati nel fiume Chubut - che a sua volta alimenta la Laguna di Corfo e altre fonti d'acqua della regione. Questo scarico di prodotti di scarto (come lische, carapaci e altro) è una pratica legittima e - se fatta con criterio - anche utile, perché permetterebbe una concimazione naturale delle acque e dei fondali.

Il problema è che questi residui dovrebbero essere trattati e depurati prima di essere gettati in acqua, e sembra che in questo caso la causa sia proprio una cattiva purificazione dei prodotti di scarto.

Unica "fortuna" è che questo specchio d'acqua non è usato per scopi creativi né balneari, quindi nessuna persona è venuta a contatto con l'acqua anomala. Il capo del controllo ambientale della provincia, Juan Micheloud, ha affermato che non ci sono pericoli e che il colore sparirà naturalmente in un paio di giorni.

I residenti della zona però non hanno accettato felicemente tale dichiarazione, lamentandosi del cattivo odore e della cattiva gestione delle falde acquifere della zona. Gli ambientalisti hanno criticato le parole di Juan Micheloud, vedendo risolta troppo bonariamente la situazione.