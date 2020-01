Laioung pubblica su Instagram il listino prezzi per comprare il suo featuring

L'era dello streaming ha dettato nuove regole per quanto riguarda il business musicale. Infatti, al giorno d'oggi riuscire ad ottenere un featuring con un artista blasonato può portare più vantaggi rispetto a un tempo, visto che la traccia compare sul suo profilo Spotify e nelle ricerche relative al suo nome.

In parole povere, se fino a qualche anno fa una collaborazione poteva anche non portare a nulla in termini di visibilità, oggi solamente avere un nome famoso nel proprio brano può garantire degli ottimi risultati. Ecco allora che nascono nuovi metodi di guadagno per gli artisti, come il pagamento dei featuring.

Questa pratica, diffusa soprattutto nell'ambiente del rap, esiste da diversi anni, ma fino a non molto tempo fa era quasi un "tabù" parlarne apertamente (perlomeno per gli artisti di una certa rilevanza in Italia). Ebbene, ora sembra non essere più così, visto che anche rapper di fama nazionale stanno iniziando a rendere pubbliche le "tariffe". Il caso più importante da questo punto di vista è probabilmente quello di Laioung, rapper che ha fatto successo sia attraverso i suoi singoli che tramite quelli realizzati con il collettivo The RRR Mob.

Stiamo parlando di un artista che può vantare collaborazioni con Fabri Fibra (come quella che sarà contenuta nell'album "Gioventù" di prossima uscita) e con Young Thug (rapper statunitense di fama internazionale), quindi capite bene che non si tratta esattamente dell'ultimo arrivato nel mercato musicale.

Ma arriviamo al dunque: come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia (pubblicati da Laioung sulla sua pagina Instagram ufficiale), per un featuring con il rapper vengono chiesti 9000 euro, mentre un beat (la "base musicale") costa 1300 euro. Laioung ci tiene anche a sottolineare, tra le altre cose, che non lavora per delle cifre più basse.

Insomma, le informazioni rese pubbliche da Laioung ci fanno capire meglio delle interessanti dinamiche interne all'industria musicale italiana, che spesso non sono di dominio pubblico.