LaLiga Spagnola arriva su Twitch, è ufficiale: ora tocca alla Serie A?

Nel giorno in cui sembrano essersi delineati gli scenari intorno all’assegnazione dei diritti tv della Champions League in Italia, da Amazon arriva una notizia che potrebbe avere a lungo termine ripercussioni anche sul calcio nostrano: LaLiga spagnola infatti ha raggiunto un accordo per arrivare su Twitch.

Il campionato spagnolo, che vede protagoniste squadre come Real Madrid e Barcellona, proporrà attraverso un canale Twitch una serie di contenuti originali ed una programmazione molto ricca.

Tra i nuovi programmi ci sarà LaLiga Zone, che proporrà analisi delle partite, ma anche One Minute with LaLiga e LaLiga Previas, che si concentreranno sulle prossime sfide.

Il campionato inoltre proporrà anche interviste speciali ai migliori atleti, condotte da star come Allie Long e Vero Boquete, ma nei prossimi mesi è prevista anche la creazione di nuovi programmi che terranno compagnia gli utenti nel corso dell’intera competizione.

E’ anche prevista la trasmissione di show originali da LaLiga North America, che copre USA, Canada e Messico.

I contenuti della settimana si focalizzeranno ovviamente sul Classico del fine settimana: sarà possibile seguire dibattiti e discussioni.

“Come marchio di intrattenimento globale LaLiga mira ad offrire il miglior prodotto al mondo”, ha dichiarato Alfredo Bermejo, director of digital strategy di LaLiga. “Dopo la buona esperienza con eLaLiga Santander, l’account ufficiale LaLiga su Twitch è un’opportunità per fare il passo successivo nella nostra strategia di contenuti e sui social media”. Twitch è un servizio che ci permette di raggiungere un nuovo tipo di pubblico ed esplorare nuovi format per raggiungere la nostra fanbase globale”.

Chissà che Amazon e Twitch non decidano di entrare anche nel campionato italiano.