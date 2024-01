Su questa lama ci sono le incisioni runiche più antiche mai trovate

Sull’isola di Fionia, un gruppo di archeologi danesi ha rinvenuto una lama di coltello risalente a circa 2000 anni fa, rendendola il reperto con lettere runiche più antico mai scoperto in Danimarca. Vediamo insieme i dettagli.

Questa volta non parliamo del mistero della pietra runica gigante, ma di una lama di ferro lunga 8 centimetri ritrovata vicino alla città di Odense, in un antico cimitero. Dopo esser stata conservata per qualche tempo nel Museo di Odense, i ricercatori hanno solo recentemente cominciato ad analizzarla nei particolari; su di essa sono incise cinque rune che riportano la parola “hirila”, che significa probabilmente “piccola spada” nella lingua parlata dagli abitanti della regione durante l’Età del Ferro (dal 400 a.C. fino al 500 d.C.).

Secondo il curatore del museo Jakob Bonde, questo tipo di rune potrebbero appartenere al sistema di scrittura noto come “futhark antico”, usato a partire dal secondo secolo.

Per gli esperti si tratta di un reperto fondamentale, che potrebbe contribuire alla comprensione delle rune e del linguaggio che rappresentavano, reso ancora più importante dal fatto che la lama era rimasta “nascosta” negli archivi del museo dal 2021, fino a quando Bonde non ha notato le decorazioni su di un lato che hanno poi portato all’investigazione.

Stando agli altri ritrovamenti nella zona originale, la lama è stata datata al 150 d.C., ed è ora ritenuta un esempio delle scritture runiche più antiche del paese, insieme a pochi altri. Il design delle decorazioni ornamentali, spiega Bonde, richiama lo stile dei romani, i quali furono probabilmente una grande influenza per gli abitanti di Fionia.

Rimanendo in tema, l'iscrizione più antica al mondo proviene invece da un luogo ben diverso.