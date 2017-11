Lamborghini dona a Papa Francesco una Huracàn RWD, sarà messa all'asta

Nella giornata di ieri,ha ricevuto in regalo da Automobili Lamborghini un esemplare speciale della

Come si può vedere nella fotografia presente in calce, la carrozzeria è stata modificata per sposarsi con i canoni previsti dal protocollo del Palazzo Apostolico, ed è completamente bianca Monocerus con finiture in giallo Tiberino, che riprendono proprio la bandiera della Città del Vaticano.

La vettura, però, a differenza di quanto ipotizzato da molti utenti sui social network, che non hanno perso tempo per ironizzare, non sarà usata come nuova Papa Mobile (Francesco ci ha abituato ad un profilo molto basso, ed i suoi viaggi in utilitaria sono già nella collettività), ma sarà messa all’asta da RM Sotherby’s il prossimo 12 maggio 2018, con il ricavato che sarà consegnato direttamente dal Pontefice, che lo destinerà alla comunità Papa Giovanni XXIII ed altre associazioni benefiche.

Un’iniziativa senza dubbio lodevole. Resta da capire a quanto sarà battuta all’asta la vettura.