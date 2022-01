Lamborghini entra nel mondo NFT: ecco la 'Space Key' in fibra di carbonio

In attesa del possibile approdo delle Crocs nel mondo della Blockchain con NFT a tema, l’attenzione si sposta verso gli ultimi teaser di NFT targati Lamborghini. La casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese sembra infatti prossima a lanciare la “Space Key” come Non Fungible Token. Di cosa si tratta, esattamente?

Le immagini riprese anche da Motor1 indicano a NFT che, in realtà, non hanno molto a che vedere con il mondo delle automobili: non si parla di versioni speciali di Aventador, Huracan o supercar prodotte dalla leggenda italiana, bensì di qualcosa di “spaziale”. Per essere precisi, le Lamborghini Space Key sono cinque pezzi di fibra di carbonio portati sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2019 in un progetto di ricerca congiunto.

Non ci sono dettagli in merito a questo studio, ciò che è certo è il ritorno dei cinque pezzi sulla Terra in mano a Lamborghini. La casa automobilistica ha dunque aggiunto codici QR ai cinque quadrati, ognuno dei quali è collegato a un NFT. Anche in merito ai token, tuttavia, non si sa nulla di concreto: ci saranno pezzi artistici unici dietro quei codici? Se sì, chi sarà l’artista contattato dall’azienda italiana?

Tra le poche informazioni rilasciate ufficialmente, oltre ai teaser, ci sono le dichiarazioni del CEO Stephan Winkelmann: “L'innovazione è una parte profondamente radicata del DNA di Lamborghini. In qualità di azienda leader per i materiali compositi in fibra di carbonio nel settore automobilistico, due anni e mezzo fa abbiamo superato i confini con il progetto di ricerca congiunto nello spazio. Ora l'ingresso nel metaverso è di nuovo la prova che Lamborghini salpa sempre verso nuovi orizzonti. Il mondo NFT ci ha chiamati e siamo entusiasti di impegnarci con questa community molto appassionata e innovativa”.

A proposito di NFT, anche Blockbuster sembra pronta a tornare nel Metaverso con i suoi token.