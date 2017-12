Lamborghini presenta Urus: il SUV da 200.000 Dollari

Il settore automobilistico si muove sempre più verso i SUV e camion, anche grazie alla spinta che sta dando Tesla Lamborghini decide di non restare dietro ed è per questo che ha presentato il nuovo SUV, da, l'

L'Urus che mette il costruttore in diretta concorrenza con la Bentley Bentayga, la Porsche Cayenne e le vetture targate Volkswagen, oltre che la Mercedes-Benz G-Wagen e la Land Rover Ranger Rover, solo per citare i più importanti.

Lo stile riprende molte linee della Gallardo ed Aventador, con l'aggiunta di un ulteriore set di porte, un sedile posteriore, più spazio nel bagagliaio e la possibilità di regolare l'altezza dei sedili posteriori. A livello d'interni, il design è in pieno stile Lamborghini, nonostante il posizionamento dei finestrini, che si estendono più verticalmente. Al centro dell'abitacolo troviamo uno schermo che farà da hub multimediale (ormai diventato onnipresente nel settore), contornato da due porta bicchieri, montati vicino ai pulsanti ed i selettori, che permetteranno di gestire il comportamento dell'auto.

A livello di specifiche tecniche, è presente un motore a benzina da 4.000 cc V8 Biturbo, da 650 cavalli a 6.000 giri ed 850 nm di coppia massima a 2.250 giri, a cui fa da compagnia un cambio automatico ad otto marce. Inutile dire che la trazione è integrale, permanente, in quanto sarebbe superfluo.

Lamborghini sostiene che Urus è in grado di passare da 0 a 100 chilometri orari i 3,6 secondi, e da 0 a 200 in 12,8 secondi netti. La velocità massima supportata è di 305 chilometri orari.

E' anche presente una versione ibrida plug-in, basata su 4000 cc V8 a benzina, da abbinare ad un motore elettrico. Lamborghini non ha confermato (ma nemmeno smentito) una possibile variante completamente elettrica.

Per quanto riguarda il software, il SUV metterà a disposizione dei fortunati conducenti fino a sei modalità di guida, da selezionare attraverso un selettore battezzato "Anima", che adatta il comportamento del SUV al tipo di percorso.

Stefano Domenicali, ECO di Lamborghini, durante la presentazione avvenuta alla presenza del Premier Paolo Gentiloni, ha sottolineato che "Urus ha comportato investimenti per centinaia di milioni di euro distribuiti sull'intero ciclo di vita, utilizzati in ricerca e sviluppo e per l'ampliamento del sito produttivo. Abbiamo anche introdotto tecnologie di produzione innovative, legate ai concetti di smart factor", ma ha anche affermato che l'obiettivo è di vendere 3.500 unità all'anno, da aggiungere alle 3.500 Huracan ed Aventador.

Per quanto riguarda il prezzo, si parte da 206.000 Euro, IVA inclusa,