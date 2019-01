Lampadina e presa intelligente e laptop Lenovo in offerta su Amazon

Anche nel fine settimana, vi teniamo compagnia con il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte d'informatica ed elettronica. In questo fine settimana il gigante di Seattle propone a prezzi scontato un laptop Lenovo ed alcuni accessori per la domotica da integrare con Alexa e Google Assistant.

Il portatile Lenovo è l'Ideapad 320S-14IKBR, un laptop con display da 14 pollici HD, processore Intel Core i38130U, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte. La scheda grafica è invece integrata, mentre per quanto riguarda il sistema operativo ovviamente troviamo preinstallato Windows 10. Amazon propone uno sconto del 17%: il prezzo passa dai precedenti 599 Euro agli attuali 499,99 Euro, ma è correlata anche un'offerta del 30% su Norton Antivirus. Per maggiori informazioni vi rimandiamo ai dettagli della promozione.

Per quanto riguarda gli accessori della domotica, partiamo con una lampadina WiFi intelligente da 7W compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, che può essere configurata direttamente tramite l'applicazione iOS ed Android. L'aspetto interessante è rappresentato dal fatto che non richiede alcun hub, il che vuol dire che può funzionare normalmente anche con Amazon Echo ed Echo Dot. Il costo passa da 14,99 a 12,74 Euro, un'occasione per coloro che intendono dilettarsi con questo nuovo tipo di accessorio che sta spopolando.

Disponibile a prezzo scontato anche il pacchetto con due Smart Plug, anch'esse compatibile con Google Home ed Alexa. Il prezzo in questo caso è di 21,99 Euro, circa 7 Euro in meno rispetto a quello di listino di 28,99 Euro.