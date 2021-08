Lampo radio dallo spazio è molto strano: si ripete puntualmente e non sappiamo il perché

In un nuovo studio sulla prestigiosa rivista Nature, un team di astronomi ha esaminato il lampo radio veloce FRB 20180916B, che si ripete con una periodicità di 16,35 giorni. Questi eventi provengono da molto lontano e si verificano in meno di un secondo, nell'ordine dei millesimi, e molto spesso si ripetono nel tempo.

Il nuovo studio "sfata" il motivo principale della ripetizione del segnale di FRB 20180916B... quindi il motivo di questa intermittenza è adesso sconosciuto. Secondo i modelli esistenti il lampo radio proveniva da una stella in orbita ravvicinata con un altro corpo celeste; tuttavia, i nuovi rilevamenti affermano che quanto osservato non ha senso per un tale sistema binario.

I lampi radio veloce - fast radio burst in inglese - hanno solitamene una potenza incredibile: 500 milioni di Soli in un lasso di tempo di pochi millisecondi. Eventi simili che si ripetono nel tempo ne sono stati trovati pochi. FRB 20180916B, infatti, è una delle due eccezioni riscontrate che si ripetono nell'arco di un ciclo, il che lo rende un ottimo bersaglio per lo studio di questi misteriosi eventi.

Molto probabilmente questi fast radio burst sono causati dalle magnetar, che rilasciano potenti esplosioni, anche se non possiamo certamente affermare che tutti gli eventi simili siano correlati a questi corpi celesti. La questione, quindi, è ancora aperta. Cosa causa la ripetizione di queste esplosioni nel caso di FRB 20180916B? Secondo gli esperti del nuovo documenti una magnetar rotante o una pulsar.