Un lampo di raggi gamma da record ha allertato gli scienziati

I lampi gamma sono dei getti di energia incredibilmente potenti che avvengono nello spazio e che possono durare pochi millesimi di secondo fino a qualche secondo al massimo. Un recente evento però ha generato un raggio dalla durata di quasi 17 minuti, sconvolgendo gli astronomi.

Seppur non molto comuni, queste esplosioni sono state già osservate in passato e prendono il nome di "lampi gamma ultra-lunghi". Questo particolare evento però, aveva qualcosa di ancora più insolito.

La durata totale del lampo osservato è stata di 1095 secondi, ma curiosamente l'evento è stato interrotto per circa 600 secondi; il lampo quindi è apparso per qualche minuto, scomparendo per 10 minuti e riapparendo alla fine. Questa strana sequenza ha causato il sistema satellitare automatico - responsabile della rilevazione dei lampi gamma - ad azionarsi due volte. Le osservazioni sembrano confermare che entrambi gli eventi avevano la stessa origine.

Il fenomeno inoltre ha stabilito un nuovo record, poiché la sua luce ha viaggiato per 11,6 miliardi di anni prima di raggiungerci, rendendolo il lampo gamma ultra-lungo più lontano mai registrato. I ricercatori hanno quindi continuato ad indagare sulla scia luminosa rimasta per determinarne l'origine.

Le nuove osservazioni hanno portato un po' di caos nella disciplina, poiché un evento simile precedente sembrava esser stato causato dalla collisione di due stelle di neutroni, mentre in questo caso il responsabile potrebbe essere l'esplosione di una supernova. Ma il mistero più grande rimane la breve interruzione tra i due lampi; gli scienziati hanno proposto diverse spiegazioni (come ad esempio il collasso di una stella di neutroni in un buco nero), ma per il momento la questione rimane aperta.

Insomma, si tratta senz'altro di fenomeni su cui c'è ancora molto da scoprire.