POCO lancia Benvenuto Settembre, sconti su parecchi smartphone e non solo

Andando oltre all'offerta di MediaWorld su Xiaomi 11T Pro, sono stati lanciati parecchi sconti relativi al brand POCO. Infatti, proprio quest'ultimo ha avviato un'iniziativa chiamata Benvenuto Settembre.

Per l'occasione sono dunque finiti in offerta parecchi smartphone, ma non solo, sul portale ufficiale di POCO. Da quest'ultimo apprendiamo che l'iniziativa è partita il 12 settembre 2022, nonché che terminerà nella giornata del 18 settembre 2022. Insomma, avrete a disposizione un buon numero di giorni per poter usufruire delle offerte.

Per farvi degli esempi concreti in merito ai prodotti coinvolti, troviamo lo smartphone POCO C40 da 4/64GB a 169,90 euro, anziché 189,90 euro. C'è poi POCO X4 Pro 5G da 6/128GB a 269,90 euro, al posto dei precedenti 299,90 euro. Il prezzo attuale di POCO X4 GT da 8/128GB? 359,90 euro, anziché 379,90 euro.

Si può poi soffermarsi su POCO F4 da 6/128GB (proposto a 379,90 euro, al posto di 399,90 euro) e su POCO F4 GT da 8/128GB (venduto a 499,90 euro, anziché 599,90 euro). Per quel che riguarda i prodotti che vanno oltre il mondo smartphone, fa capolino lo smartwatch POCO Watch (89,99 euro, al posto dei precedenti 99,99 euro). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per dare un'occhiata al portfolio del brand POCO e approfondire le offerte disponibili.