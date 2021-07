POCO lancia Hot Sales, POCO X3 Pro 128GB in offerta sotto i 190 euro

Non ci sono solamente offerte relative ad iPhone 12 in campo smartphone. Infatti, il noto brand POCO ha avviato svariate promozioni.

In particolare, l'iniziativa "Hot Sales", attiva dal 12 luglio al 18 luglio 2021, è stata annunciata tramite la pagina Facebook ufficiale di POCO. Da quest'ultima apprendiamo che lo smartphone POCO X3 Pro è ora acquistabile, nella sua variante da 6/128GB, a un prezzo pari a 189,90 euro. In precedenza il costo del dispositivo ammontava a 249,90 euro, quindi si tratta di uno sconto di 60 euro. Inoltre, il modello da 6/128GB di POCO F3 viene ora proposto a 299,90 euro, al posto dei precedenti 369,90 euro (risparmio di 70 euro).

Per il resto, andando oltre alle promozioni messe in evidenza sui social dal noto brand, tramite la pagina ufficiale dedicata all'iniziativa "Hot Sales" è possibile dare un'occhiata alle altre offerte disponibili. Ad esempio, c'è anche la variante da 8/256GB di POCO X3 Pro in offerta: viene venduta a 259,90 euro (in precedenza costava 299,90 euro, quindi lo sconto è pari a 40 euro).

In ogni caso, se siete interessati ad approfondire gli smartphone coinvolti, potete farlo mediante la nostra recensione di POCO X3 Pro, nonché attraverso l'analisi di POCO F3. In entrambi i casi si tratta di dispositivi di recente uscita.