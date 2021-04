Il Governo lancia i Pass-Covid per gli spostamenti tra regioni: come funzionano

E' stato approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri il "Decreto Riaperture" che introduce i pass-Covid per consentire gli spostamenti dei cittadini tra regioni di colori diversi, a partire dal prossimo 26 Aprile. Si tratta di uno strumento che ripercorre la strada dei Certificati Verdi dell'UE, ma limitato al territorio nazionale.

Nel comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi, si legge che il pass certificata:

l'avvenuta vaccinazione contro il Sars-CoV-2;

la guarigione dall'infezione;

l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Sostanzialmente quindi sarà rilasciato ai cittadini che soddisfano uno di questi requisiti, ed ha una durata di sei mesi se certifica la guarigione o la fine del ciclo vaccinale (quindi dopo due dosi di AstraZeneca, Moderna e Pfizer e dopo l'unica di Johnson & Johnson).

Se invece non si ha contratto il virus o avuto modo di accedere ai vaccini, la durata è di 48 ore dall'esito del tampone molecolare o antigenico.

Chiaramente, se ad un successivo test si risulta positivi, il certificato scade indipendentemente da vaccini e guarigioni.

La certificazione sarà emessa dal personale sanitario per i guariti ed i vaccinati e dalle strutture che effettuano i tamponi (sono incluse anche le farmacie).

Ciò che resta da capire è come sarà fatto il pass: si era parlato della possibilità di creare un'app ad hoc, ma l'idea di Colao sarebbe di integrarlo in Immuni, o in Io che è attualmente usata principalmente per il cashback. Probabile che il Governo si affidi ad un QR Code che possa permettere alle Forze dell'Ordine di effettuare i controlli rapidamente.