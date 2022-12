Lancia uovo dallo spazio senza farlo rompere: ex ingegnere NASA riesce nel suo intento

Può un uovo cadere dallo spazio senza rompersi? Sembrerebbe una domanda che lascia il tempo che trova, ma incredibilmente uno YouTuber, nonché ex ingegnere che ha lavorato per un periodo di nove anni al Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha risposto all'interrogativo in modo affermativo.

Stiamo parlando di Mark Rober, famoso sul tubo per i suoi video sulla scienza, i gadget fai da te e per le sue idee sicuramente bizzarre. Nella sua ultima impresa, con l'aiuto dell'ingegnere aerospaziale Joe Bernard del canale YouTube BPS.space, ha portato un uovo ai margini dello spazio con l'obiettivo di farlo tornare sulla Terra senza romperlo.

Riuscirci non è stato facile e Rober e il suo team hanno impiegato tre anni per pensare a un metodo per evitare la distruzione dell'alimento. Non solo: l'uovo ha dovuto persino raggiungere la velocità terminale di 120 chilometri all'ora affinché la caduta si qualificasse davvero come "dallo spazio"... nonostante - almeno tecnicamente - nello spazio non sia mai arrivato poiché l'altezza della caduta era "solo" di 30.000 metri (invece che 80 chilometri sopra la superficie terrestre).

Alla fine, gli esperti hanno ideato un paracadute realizzato con materiale di nylon di scarto utilizzato durante i test del paracadute del rover Curiosity Mars della NASA. Un cuscino gonfiabile, ispirato agli airbag dei rover Spirit e Opportunity dell'agenzia spaziale americana, ha infine fornito all'uovo una copertura protettiva subito prima dell'atterraggio.

Al suo ritorno sul nostro pianeta l'alimento era sano e salvo... pronto per diventare una deliziosa omelette! A questo proposito: vi siete mai chiesti se si possa cucinare un pollo prendendolo a schiaffi?