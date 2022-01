POCO lancia i suoi Winter Sale: fino al 23% di sconto su smartphone low cost

Se pensate che esistano solamente i Winter Sale di Xiaomi, vi sbagliate. Infatti, il brand POCO dispone di un'iniziativa tutta sua. Come ben potete immaginare, i prodotti messi in sconto sono smartphone Android low cost (che diventano adesso ancora più economici).

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'iniziativa, il principale dispositivo messo in evidenza è il nuovo POCO M4 Pro 5G. Quest'ultimo viene infatti proposto a un prezzo di 219,90 euro, al posto dei precedenti 229,90 euro, per quel che concerne il modello da 4/64GB. C'è inoltre uno sconto sulla variante da 6/128GB, venduta adesso a 239,90 euro (anziché 249,90 euro). Certo, gli sconti su questo modello non sono dei più consistenti, ma ricordiamo che si tratta di uno smartphone uscito da poco (come potete approfondire nella nostra recensione di POCO M4 Pro 5G).

Passando a sconti più consistenti, troviamo un possibile risparmio di 50 euro sul modello da 6/128GB di POCO F3 (in precedenza il costo era di 369,90 euro, mentre ora è di 319,90 euro). Da non sottovalutare inoltre l'offerta legata alla variante da 8/256GB del dispositivo, che viene ora proposta a 349,90 euro (al posto di 399,90 euro). Per il resto, non mancano sconti relativi a POCO M3 Pro 5G, POCO M3 e POCO X3 NFC.

Insomma, se stavate tenendo d'occhio i dispositivi del brand POCO, il Round 2 dell'iniziativa Winter Sale, che propone sconti che rimarranno attivi fino al 30 gennaio 2022, potrebbe fare al caso vostro. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale di POCO.