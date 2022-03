Si stanno per lanciare due razzi all'interno dell'Aurora Boreale, ecco perché

L'Aurora Boreale è sicuramente uno spettacolo unico, maestoso e indimenticabile dal vivo. Sono tante le domande senza risposte che gli scienziati hanno su questo incredibile fenomeno, ma un team di ricercatori della NASA ha intenzione di osservare da vicino l'evento attraverso l'ausilio di due razzi.

Lo spettacolo di luci si verifica semplicemente quando le particelle cariche interagiscono con la magnetosfera terrestre. Secondo quanto afferma un rapporto sulla missione, l'obiettivo sarà quello di misurare la temperatura, la densità del plasma e il movimento del vento all'interno dell'aurora boreale.

L'agenzia spaziale americana vuole sapere come facciano le luci a interagire con l'atmosfera terrestre, quindi due razzi dovrebbero essere lanciati la prossima settimana da Poker Flat, in Alaska. La missione doveva verificarsi prima, ma un lancio è stato cancellato a causa di condizioni meteorologiche non adatte al volo.

Stephen Kaeppler, capo del progetto e astronomo della Clemson University, ha affermato in una dichiarazione della NASA che lui e il suo team sperano di comprendere meglio lo strato limite dove il plasma incontra il gas neutro. Non è semplice prevedere i risultati e capire il comportamento di questa "linea di confine".

Insomma, non vediamo l'ora di scoprire quello che riusciranno a capire gli scienziati. A proposito, sapete che ci sono persone che affermano di sentire l'Aurora Boreale?