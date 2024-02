Lanciare una palla alla velocità della luce? Ecco perché è una pessima idea

Randall Munroe, creatore del webcomic XKCD nonché ingegnere e autore di diversi libri e fumetti, ha realizzato un video in cui riflette su divertenti domande ipotetiche. In una di queste prova ad immaginare gli effetti di una palla da baseball lanciata verso un battitore al 90% della velocità della luce. Spoiler: è una pessima idea.

Dopo aver scoperto a che velocità viaggia la luce effettivamente, ve lo diciamo fin da subito: sfortunatamente, lo scenario non finisce bene per il battitore… ma non solo. Anche il ricevitore, le persone che guardano nello stadio, o gli abitanti delle città limitrofe non se la passerebbero bene.

"Le idee dell'aerodinamica non si applicano qui. Normalmente, l'aria fluirebbe attorno a qualsiasi cosa si muova attraverso di essa. Ma le molecole d'aria davanti a questa palla non hanno il tempo di allontanarsi. La palla li colpisce così forte che gli atomi nelle molecole dell'aria si fondono effettivamente con gli atomi nella superficie della palla. Ogni collisione rilascia un'esplosione di raggi gamma e particelle disperse", spiega lo stesso Munroe nel video.

Dimenticando per un attimo come appare l’Universo alla velocità della luce, tutta la parte anteriore della palla verrebbe completamente squarciata dalla fusione in atto, ma anche queste continue esplosioni termonucleari non rallenterebbero la palla più di tanto, considerando la velocità iniziale.

Con ogni probabilità dunque, in un lasso di tempo infinitesimale, tutte le case, lo stadio e qualunque oggetto o essere vivente situato lungo la traiettoria della palla, verrebbe distrutto completamente.

Fortunatamente si tratta solo di un quesito mentale, ciononostante, sarebbe bene tenere a mente gli effetti di simili (bizzarri) esperimenti.