Mandare i propri amici nello spazio con un razzo fatto in casa? Quest'uomo ci sta provando

Sembra proprio che l'esplorazione spaziale stia diventando territorio di tutti, a tal punto che persino persone con risorse limitate possono inventarsi "costruttori di razzi", cercando di lanciare se stessi e i propri amici in voli suborbitali fatti in casa. Potrà sembrare una follia, ma questa è la storia di Mads Stenfatt.

Mads Stenfatt è responsabile e regolatore di prezzi presso l'azienda GROHE, in una sede di Copenhagen, e ha un lavoro tutto sommato normale, come molte altre persone di tutto il mondo. Nel tempo libero però, il signor Stenfatt ha deciso di dedicarsi intensamente alla sua grande passione, cioè la costruzione di razzi.

Mads è uno dei circa 50 volontari dei Copenhagen Suborbitals, un gruppo di appassionati e costruttori di razzi dilettanti della Danimarca. Il loro obiettivo fondamentale è quello di riuscire a portare almeno una persona in un viaggio suborbitale a bordo di un loro razzo fatto in casa, nonostante le ridotte risorse economiche.

"Lo facciamo perché è difficile", ha detto Stenfatt in un'intervista riportata su Futurism. “Una volta che ci sei dentro, inizi anche a capire che la parte divertente non è raggiungere l'obiettivo. La parte divertente è lavorare costantemente su sfide così ridicolmente difficili”.

Le lacune economiche di questo gruppo vengono in qualche modo colmate dalla loro grande passione e dalla coesione dei singoli partecipanti, i quali danno il proprio personale contributo come possono. Il gruppo è formato da ingegneri, metalmeccanici, ex paracadutisti (come lo stesso Stenfatt) e molti altri, mentre insieme cercano di lavorare per una passione comune nonostante la mancanza di compenso.

Il gruppo è attualmente al lavoro per costruire un veicolo spaziale soprannominato "SPICA", il quale -nei sogni del Copenhagen Suborbitals - si spera diventi il primo razzo amatoriale della storia ad eseguire un volo suborbitale.

Il lavoro è in fase embrionale e, proprio per la natura stessa del progetto, i tempi sono enormemente dilatati. Aggiungendoci anche la sfortuna della pandemia, le stime della realizzazione di SPICA I indicano che ci vorranno almeno altri 10 anni prima che l'obiettivo possa essere raggiunto. Può sembrare un'enormità, ma ricordate che stiamo parlando di "amatori".

Non dimentichiamoci che la NASA sta impiegando quasi 10 anni per costruire un nuovo razzo in grado di raggiungere la Luna (un paragone un po' forzato forse, ma dà l'idea di quanto può essere difficile l'ingegneria aerospaziale).

Per quanto il percorso possa sembrare ostico, sognare non costa nulla e chissà che il lavoro di Stenfatt e soci non venga notato da qualche società più facoltosa.

Se volete saperne di più a questo link trovate l'intervista completa fatta a Mads Stenfatt.