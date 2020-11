Lanciata in Francia la petizione 'Natale senza Amazon', per proteggere i piccoli negozi

Sta avendo risonanza mondiale la petizione "Natale Senza Amazon" lanciata in Francia, una delle nazioni europee maggiormente colpite dal Coronavirus nella seconda ondata e che lentamente si sta avviando verso la fine del lockdown. La petizione ha un obiettivo molto semplice: proteggere i piccoli negozi.

"Caro Babbo Natale, quest'anno prendiamo l'impegno di un Natale senza Amazon", inizia così la petizione che è stata lanciata da varie personalità di rilievo francesi, tra cui il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo. La petizione è immediatamente diventata un hashtag #NoelsansAmazon, che è spopolato sui social network.

"Quest’anno festeggeremo #NoelSansAmazon. Ci impegniamo a non comprare alcun regalo su questa piattaforma. Faremo a meno di questa impresa predatrice di posti di lavoro (per un impiego creato da Amazon ce ne sono tra 2,2 e 4,6 distrutti sui nostri territori), predatrice di commercio, predatrice di terre (se contiamo i depositi Amazon oggi allo studio, l’azienda occuperà da sola due milioni di metri quadrati di terre in Francia, ovvero l’equivalente di 185 campi da calcio!), predatrice di aiuti pubblici, utilizzatrice di infrastrutture pubbliche senza partecipare al loro finanziamento" continua la lettera, che invita i cittadini a scegliere i piccoli negozi di quartiere o nei centri città per effettuare gli acquisti dei regali.

Il settore del commercio è infatti in grossa difficoltà a causa della della pandemia e delle misure di isolamento.

Immediata è arrivata la controreplica di Amazon France Logistique, Ronan Bolè, il quale ha allontanato le ipotesi secondo cui Amazon avrebbe tratto vantaggio da questa crisi: "Amazon non rappresenta in Francia che il 2 per cento del commercio al dettaglio. Un articolo su due venduto su Amazon lo è attraverso venditori terzi che usano la nostra piattaforma. Certo, il commercio online aumenta, ma non solo su Amazon. Paghiamo in Francia tutte le tasse dovute, ovvero 250 milioni nel 2018 e 420 nel 2019. Cerchiamo già di aiutare i commercianti nella loro transizione verso il digitale, ma se una nuova tassa dovesse arrivare, la pagheremo" ha affermato riferendosi alle accuse rivolte dai firmatari della petizione.