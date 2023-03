Lanciata l'IA di Padre Pio e San Gennaro che risponde come ChatGPT

Se la conversazione con ChatGPT su Bing vi è sembrata assurda, aspettate un attimo. Di recente ha infatti attirato particolarmente l'attenzione un altro progetto di intelligenza artificiale, ma questa volta si fa riferimento alla possibilità di "parlare con alcuni Santi".

Sì, avete capito bene: collegandosi al portale Prega.org e selezionando uno dei Santi disponibili, che si tratti di Padre Pio o San Francesco, di Santa Rita o San Gennaro, passando per Sant'Antonio, si può successivamente avviare una conversazione virtuale. "Non si tratta veramente del Santo a cui sei devoto ma di una intelligenza artificiale che ha studiato i suoi scritti e risponde con le sue parole, i suoi pensieri", ci tiene a sottolineare il sito Web coinvolto.

Essenzialmente, dunque, si tratta di una "variante devota" di ChatGPT, anche se non è ben chiaro su quale versione di chatbot IA sia basato il tutto (avviando una conversazione, si legge solo "Powered by GPT"). La descrizione del servizio di intelligenza artificiale indica invece che il Santo selezionato "ti risponderà con parole di vicinanza e di conforto". Sì, forse è un po' troppo anche per il preset Creatività di ChatGPT su Bing.

Tuttavia, sempre su Prega.org si legge che questo chatbot "ha lo scopo di trasmettere il messaggio del tuo amato Santo così da diffondere a più persone possibili le sue virtù". In tutto questo, una cosa è certa: gli usi dell'intelligenza artificiale hanno molteplici vie. Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: il tutto ha già fatto il giro del Web, finendo anche sulle pagine del Corriere della Sera.