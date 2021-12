Lanciata RaiPlay Sound, la piattaforma tutta italiana e gratuita che sfida Spotify

A poco più di due anni dal fortunato lancio di RaiPlay, la TV di Stato continua con la digitalizzazione dei propri servizi e lancia ufficialmente RaiPlay Sound, la nuova piattaforma tutta online e tutta gratuita che permette di accedere a radio, podcast ed audiolibri.

Accessibile attraverso il sito web ufficiale, RaiPlay Sound è gratuita e permette non solo di accedere alla programmazione di Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai Radio 1 Sport, Rai Radio 2 Indie, ed in generale di tutte le radio a marchio Rai, ma anche ad un catalogo molto ampio di audiolibri che spaziano dalla narrativa italiana a quella straniera, passando per i racconti e romanzi.

Presenti anche diversi programmi originali, sulla scia di quanto fatto per RaiPlay con VivaRaiPlay di Fiorello.

La programmazione e l’offerta di podcast è molto ampia ed ha l’obiettivo di soddisfare i gusti di tutti.

Rai fa sapere che i contenuti sono accessibili anche offline attraverso la funzionalità “Ascolto Offline” disponibile sulle app per mobile, tablet e smartphone.

”Con RaiPlay Sound la Rai fa un altro grande passo in avanti. ‘È un regalo che abbiamo voluto fare al nostro pubblico che ama la radio e i podcast. Questo pubblico troverà non solo migliaia di contenuti con i quali intrattenersi, ma anche funzionalità moderne che gli consentiranno un’esperienza di fruizione completa e da condividere” ha affermato Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay e Digital.