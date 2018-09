Lanciati 2 robot mobili su un asteroide. Passo storico per l'agenzia spaziale giapponese

L'agenzia spaziale giapponese JAXA ha sganciato 2 robot mobili su un asteroide, per prelevare dei campioni di minerali e cercare degli indizi che ci aiutino a capire come si è formato il sistema solare. La sonda che ha trasportato i rover è Hayabusa2 e il nome dell'asteroide al quale target è Ryugu.

Secondo la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), la missione potrà essere calssificata come un successo non appena i piccoli robot invieranno i primi dati alla sonda Hayabusa2, la quale a sua volta li invierà alla terra per essere esaminati. Gli addetti ai lavori si aspettano di ricevere i primi, preziosi, dati entro un paio di giorni.

L'orbita dell'asteroide Ruygu è vicina a quella della terra e la sua gravità è abbastanza bassa da permettere ai due rover di saltare sulla sua superficie, permettendo l'esplorazione dell'intero oggetto.

Stiamo parlando a tutti gli effetti della prima missione mobile di osservazione della superficie di un asteroide. Ricordiamo che la missione Rosetta dell'ESA ha visto l'atterraggio di un lander su un asteroide, dunque un robot che non ha la possibilità di muoversi.

I due piccoli robot potranno "saltare" da una parte all'altra dell'asteroide Ryugu, fino ad arrivare a 15 metri di altezza, rimandendo in aria fino a 15 minuti.

Per Yuichi Tsuda, il project manager della JAXA, "siamo molto speranzosi. Ancora non abbiamo alcuna conferma, ma siamo molto, molto speranzosi. Sto aspettando le prime immagini. Voglio vedere le immagini dello spazio viste dalla superficie dell'asteroide".

La sonda Hayabusa2 è stata lanciata nel mese di dicembre 2014 ed il suo ritorno sulla terra con i campioni di asteroide è atteso nel 2020.

Continuate a seguirci sulle pagine di Everyeye Tech per rimanere aggiornati sulla missione Hayabusa2. I primi risultati sono attesi tra 1 o 2 giorni.