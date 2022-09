Lanciato l'Archivio Steve Jobs: conterrà materiali inediti sul fondatore di Apple

Dopo che la figlia di Steve Jobs ha stroncato iPhone 14, il mitico fondatore di Apple torna al centro delle notizie per via dell'apertura dell'archivio dedicato a Steve Jobs, realizzato dagli amici e dalla famiglia del visionario CEO della Mela Morsicata.

L'archivio è completamente disponibile sul web e, almeno per il momento, non contiene moltissimi materiali: tra questi però, segnaliamo un'emozionante email che Steve Jobs si era auto-inviato, nella quale egli celebrava la sua ammirazione nei confronti dell'umanità. Accanto al documento, poi, troviamo diverse famose citazioni dell'ex-CEO di Apple, tra cui il leggendario "stay hungry, stay foolish" pronunciato all'Università di Stanford nel 2005.

Accanto alle citazioni troviamo numerose immagini e vari video di Steve Jobs, alcuni dei quali ancora inediti, e una sezione about dell'archivio, che spiega che "con rispetto per il passato ed eccitazione per il futuro, l'Archivio Steve Jobs offre alle persone gli strumenti e le opportunità per contribuire al ricordo [di Steve Jobs]".

Tra i progetti futuri dell'Archivio, invece, ci sono la "creazione di programmi, borse di studio, collezioni e partnership che riflettano i valori di Steve e portino avanti il suo senso di responsabilità". Secondo un comunicato stampa, inoltre, il sito web "sarà un deposito di tutto il materiale storico relativo a Steve, che in parte non è ancora stato reso pubblico". L'archivio verrà aggiornamento piano piano nei prossimi mesi.

L'archivio è stato presentato dalla vedova di Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, che ha spiegato che esso "ha le sue radici nella convinzione di Steve che, al di fuori del mondo naturale, tutto ciò che è stato costruito dall'uomo nell'ambiente e tutti i sistemi che governano le nostre vite sono stati stati disegnati e progettati da altri umani. Una volta che questa nozione ti è chiara, capisci che tu, come essere umano, puoi cambiarlo, puoi modificarlo e puoi ricrearlo, spingendolo oltre i suoi limiti. È così che avviene il progresso".