Lanciato un nuovo motore di ricerca IA anche in Europa: c'è poi il tool per i testi IA

Mentre gli appassionati del mondo Tech attendono di essere invitati per provare in modo completo ChatGPT potenziato su Microsoft Bing, il settore non resta di certo a guardare. Tra le miriadi di novità legate all'intelligenza artificiale annunciate nelle ultime ore, le più interessanti riguardano un nuovo motore di ricerca e un tool per i testi.

Partendo dal motore di ricerca, come riportato da TechCrunch, sono state lanciate anche in Europa le funzionalità IA di Neeva. Potreste aver già sentito fare riferimento a questo nome in passato, considerando anche il fatto che in queste pagine avevamo già trattato, a fine 2022, il lancio di Neeva, progetto di un ex dirigente della divisione pubblicitaria di Google.

Adesso, però, come ufficializzato mediante il blog ufficiale di Neeva, è arrivato NeevaAI, che in parole povere implementa funzionalità di IA generativa nel motore di ricerca, similmente a quanto visto in questo periodo relativamente a ChatGPT potenziato su Bing. Per utilizzare il servizio, risulta necessario registrare un account mediante il portale ufficiale di Neeva, cosa che si può fare anche mediante un apposito piano gratuito.

Va detto che per ora il motore di ricerca è solamente in inglese e in poche altre lingue, ovvero francese, tedesco e spagnolo. Inoltre, durante la nostra prova abbiamo dovuto recarci nella voce "Settings" e impostare manualmente l'opzione "Region" su "United States" per riuscire a provare una versione preliminare di NeevaAI (ad esempio, cercando "god of war ragnarok length"), in quanto attualmente l'opzione di base non sembra funzionare correttamente.

In ogni caso, come potete vedere anche mediante l'immagine presente in calce alla notizia, ciò che compare a schermo è un riquadro che risponde a quanto chiesto tramite IA e cita le fonti. Passando il mouse sopra alle singole frasi, sulla destra compare una sezione che mette ben in evidenza la fonte. Si tratta insomma di una soluzione interessante, a cui potreste voler dare un'occhiata (magari in attesa di essere invitati a provare ChatGPT potenziato su Bing).

Per quel che concerne, invece, il tool per i testi IA, come riportato anche da Gizchina, si fa riferimento a uno strumento che promette di rilevare quando un testo è scritto da ChatGPT e simili. Chiaramente non si tratta di una totale novità, considerando anche il fatto che la stessa OpenAI ha rilasciato un tool simile, ma visto il dibattito in merito all'effettiva attendibilità di questi strumenti, che spesso non riescono a rilevare il tutto con precisione, il lancio di un nuovo tool non passa inosservato.

Questa volta il tool coinvolto è dell'israeliana Copyleaks, che sta già mostrando la sua tecnologia ad alcune realtà statunitensi legate al mondo dell'istruzione. Sembra che la soluzione di quest'azienda sia più avanzata rispetto ad altre già viste in precedenza, considerando che riuscirebbe, perlomeno stando a dichiarazioni ufficiali, a effettuare analisi quasi sempre precise anche a partire da semplici paragrafi o frasi, senza doversi basare su testi "lunghi".

Effettivamente, provando a collegarci al portale ufficiale di Copyleaks e utilizzando rapidamente il tool, quest'ultimo è riuscito a indicare come "contenuto IA al 95,8%" un testo in inglese (per ora l'italiano non è tra le lingue supportate) legato a ChatGPT. Insomma, la "rivoluzione IA" sta proseguendo su più fronti.